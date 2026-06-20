







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限までにどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっているが、米メディア『クラッチポインツ』はこうした予想に反して、補強の動きを見せない展開について言及している。



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ドジャースが現在、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手獲得の最有力候補として、日々様々なオファー案が検討されている。他にも、ボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手などが獲得候補とされている状況だ。











ただ、同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン氏によると、ドジャースは積極的にトレードを模索するよりも、現在のロースターの回復を優先しているようだ」としつつ、「球団に連絡を取ったところ、彼らから返ってきた答えは『まずは健康を取り戻してくれ』というものだった。そして正直なところ、私もその意見に同感だ」という同氏の見解を紹介。



続けて、「トレード期限は8月3日に設定されているため、ドジャースにはそれまでに戦力を整える十分な時間が残されている。現在負傷者リスト入りしている主力選手の多くは7月中に復帰予定のため、順調にいけばロースターの大半が万全の状態でプレーできるようになる見込みだ。そうなれば大きな補強を行わなくても、実質的に『戦力補強された状態』でシーズン後半戦に臨めることになる」と記している。



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