大手メディア『ESPN』がFIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節が終了した時点での優勝候補トップ15を選出した。

FIFAワールドカップ2026は今月11日に開幕し、17日に各グループの第1節が終了した。この結果を受け、『ESPN』では世界中の記者たちが優勝候補とそうでないチームという観点から大会をどのように捉えているかを検証。20名の記者が1位（優勝確実）から15位（大会で番狂わせを起こす可能性を秘めたダークホース）までランク付けし、その投票結果を集計して優勝候補トップ15のランキングが作成された。

優勝候補筆頭に挙げられたのはフランス代表で、2位にイングランド代表、3位にアルゼンチン代表が続いたなか、日本代表が13位にランクインを果たし、アジア勢では唯一のトップ15入りとなった。

寸評では「スーパースター不在でも、サムライブルーにとっては問題ない。少なくとも今のところは。フォワードの南野拓実、三笘薫や守備的ミッドフィルダーの遠藤航という3人のスター選手が長期離脱から復帰できず、開幕前から苦戦を強いられるかに思われた」と綴りながら、2度のビハインドを背負いながら追いついたオランダ代表との初戦を受けて今後の戦いも期待できることを伝えている。

「しかし、彼らの粘り強さは目覚ましく、グループF初戦のオランダ代表戦では0－1、1－2とリードを許しながらも追いつき、見事な引き分けに持ち込んだ。鎌田大地は中盤でダイナミックなプレーを見せ、日本代表の2点目を記録。久保建英はオランダ代表の守備陣を脅かし、中村敬斗は左サイドのウィングバックとして攻守両面で精力的にプレーした」

「試合が進むにつれてチームは勢いを増し、その努力が報われ、スウェーデン代表に5失点を喫し、翌日には監督を解任したチュニジア代表との、勝利が期待できる試合を迎える」

なお、グループステージ第1節終了時点でのW杯パワーランキングでトップ15入り果たしたチームは以下の通り。

1位 フランス代表

2位 イングランド代表

3位 アルゼンチン代表

4位 スペイン代表

5位 ドイツ代表

6位 ブラジル代表

7位 モロッコ代表

8位 オランダ代表

9位 アメリカ代表

10位 ポルトガル代表

11位 ノルウェー代表

12位 コロンビア代表

13位 日本代表

14位 ベルギー代表

15位 メキシコ代表