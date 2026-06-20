打った瞬間の確信弾！広島、”苦しむ助っ人”が反撃のツーランホームラン　…









広島東洋カープのサンドロ・ファビアンは20日、東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・左翼」でスタメン出場。7回に、チーム唯一の得点となるツーランホームランを放った。







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ヤクルトが吉村貢司郎、広島がフレディ・ターノックの先発で始まったこの試合。3回までは両先発が良い立ち上がりを見せ、無得点に抑えていた。











ゲームが動いたのは4回。ホセ・オスナのツーベースヒットを皮切りに、内山壮真の適時二塁打などでヤクルトが一挙5点を先制。



5回にも1点を追加され、6点を追う展開となった広島は7回。名原典彦が左安打で出塁すると、2死一塁の場面でファビアンが打席に。



吉村が投じた初球のストレートを捉え、広島ファンの待つ左翼スタンドへ。打った瞬間の確信アーチで見せ場を作った。



しかし、広島はその裏に益田武尚が3点を失うなどさらに突き放され、2-9でヤクルトに敗れた。



今季はチーム状態とともに苦しんでいる昨季のチーム2冠助っ人。この日は空砲となったが、量産体制に入り広島打線の起爆剤となるだろうか。





















【動画】打った瞬間の確信弾！ファビアンの豪快アーチ



DAZNベースボールの公式Xより













初球を狙い撃ち



文句なしの確信弾

ファビアンが反撃のホームラン



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【了】