モロッコ代表FWイスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）が、FIFAワールドカップのデビュー戦から2試合連続ゴールを記録した。

FIFAワールドカップ2026・グループC第2節が現地時間19日に行われ、モロッコ代表はスコットランド代表と激突。試合はキックオフ直後の2分、右サイドでボールを持ったMFブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）がスルーパスを送ると、このボールにサイバリが反応。ラインブレイクの動きでペナルティエリア右のスペースへ侵入すると、ワントラップから右足で強烈なシュートを突き刺した。

サイバリは現地時間13日に行われたブラジル代表との第1節でも、前半の21分にB・ディアスからのスルーパスで先制ゴールを記録。2試合連続で“ホットライン”が開通している。

現在25歳のサイバリは、ベスト4入りを果たした前回のカタール大会の時にはモロッコ代表デビューを飾っておらず、今大会が自身初のワールドカップとなる。つまり、ワールドカップのデビュー戦から2戦連発を記録した。

データサイト『Opta』によると、ワールドカップ初出場から2試合連続ゴールを決めたアフリカ人選手は、エジプト代表FWモハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）以来2人目の快挙だという。サラーは2018年のロシア大会、初出場となったロシア代表戦、続くサウジアラビア代表戦で、2試合連続ゴールを挙げていた。

【ゴール動画】右足ズドン！ サイバリがW杯デビューから2戦連発