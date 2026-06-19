







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスにファンが多い球団の一つだ。昨季は球団史上初めて、本拠地ドジャースタジアムの観客動員数が400万人を突破したことも話題となったが、そのファンたちにアレックス・ベシア投手が苦言を呈したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアはまず「ここ数週間のブルペンはほぼ全員が大きな失点を経験しており、信頼し切れない状態が続いていた。不調が長引くにつれ、ファンの不満も次第に高まり、問題が深刻化しつつあるとして、ロースターの入れ替えや大型トレードによる補強を求める声が上がるようになっていた」と、ブルペン陣への批判がここ最近強まっていることを紹介。











ベシアはこうした風潮に不満を抱いているようで、「40何イニングか連続無失点を続けていたのに、その後ちょっと苦しい試合が続いただけで、ネット上ではみんなすぐDFAにしろって言い出すんだ。僕たちはこのチームの仲間を信じている。少なくとも僕はそうだ。良い時もあれば悪い時もある。でも、そういう経験が僕たちを成長させてくれると思っている。結局のところ、今直面している逆境は、ポストシーズンで必ず力になるはずだ」とボヤいているという。



メジャーリーガーは誰であっても調子の波があるものだが、ドジャースの場合は調子が下向きの選手に対する風当たりが少々強すぎるのかもしれない。





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