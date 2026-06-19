内角を振り抜く綺麗なアーチに…オリックスの”育成1位スラッガー”が4号先制…









オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの三方陽登選手は19日、本拠地・杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム・リーグ西地区17回戦の阪神タイガース戦に「7番・左翼」で先発出場。先制となる第4号ソロホームランを放った。









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2回、2死走者なしで迎えた第1打席。阪神先発の伊原陵人投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。











続く第2打席では中前打、第3打席で四球を選ぶなど、2安打1打点1四球の活躍で存在感を示した。



三方選手は創志学園高では投手として活躍するも、駒沢大進学後に野手へ転向。



昨季はBCリーグの栃木でプレーし、2025年育成ドラフト1位でオリックスに入団した190cm・97kgの大型外野手だ。



今季は二軍で着実に経験を積んでおり、支配下昇格へ向けてアピールを続ける右の大砲から目が離せない。



試合は7回にオリックスが逆転し、4-3で阪神を下した。























【動画】内角を振り抜く綺麗なアーチ！三方陽登が4号先制ソロがこちら！



DAZNベースボールの公式Xより













何かを掴んだか



内角を力強く振り抜いた

育成1位・三方陽登 4号弾



⚾️オリックス×阪神（ファーム）

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【了】