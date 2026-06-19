







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、これまで手にできていないタイトルであるサイ・ヤング賞の候補に挙げられている。しかし、右手のマメによって負傷者リスト（IL）入りを推す声があがってしまった。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。



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大谷はここ数回の先発登板で、右手中指のマメと戦っている。投手にとっては珍しくない症状だが、前回登板ではユニフォームに血が付くほど悪化していた。











マメは痛みや不快感を伴うものだが、大谷のような投手にとってはより複雑な問題になる。投手がボールに力や回転を加えるために必要な摩擦こそが、マメの原因にもなる。そのため、治療と登板継続の両立は簡単ではない。



今季はシンシナティ・レッズのニック・ロドロ投手が、人差し指のマメに対処するためIL入りした例もある。投手のマメによるIL入りは、これまでも複数見られている。



状態に心配の声が集まる大谷についてキズラ氏は「残念ながら、出血が見られたことから彼は投球をしばらく休まざるを得ない可能性が高いだろう」と言及した。





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