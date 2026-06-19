読売ジャイアンツ 最新情報

阿部慎之助監督が辞任し、交流戦からは橋上秀樹監督代行のもとで戦っている読売ジャイアンツ。監督が変われば雰囲気が変わるように、選手の起用法も変わってくるだろう。これまでアピールできなかった若手選手にとっては、是が非でもアピールを成功させたいところだ。そこで今回は、橋上秀樹監督代行にアピールしたい巨人の選手を紹介する。（今季成績は6月9日時点）［1/6ページ］

堀田賢慎

[caption id="attachment_265156" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの堀田賢慎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：青森山田高

・ドラフト：2019年ドラフト1位

昨季成績：8試合、0勝1敗、防御率5.24

一軍昇格後、確かな結果を残している読売ジャイアンツの堀田賢慎。今後もその活躍を続けたいところだ。

青森山田高から2019年ドラフト1位で巨人に入団した堀田。大きな期待を背負っていたが、プロ1年目に右肘のトミー・ジョン手術を受け、育成契約に移行した。

それでもプロ3年目の2022年、支配下に復帰。2022年、2023年は苦しんだものの、2024年は自己最多の17試合に登板。防御率2.45と安定した成績を残した。

翌2025年は一軍では防御率5点台と苦しいシーズンを過ごしたが、二軍では25試合の登板で防御率2.19と十分なパフォーマンスを見せた。

高卒7年目となる今季は開幕一軍入りを逃したが、5月上旬に一軍昇格を果たし、リリーフ陣の一角として存在感を発揮。

ここまで7試合の登板で防御率0.77と安定した成績を残している。このまま潜在能力を開花させ、リリーフを支える存在になれるだろうか。

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【了】