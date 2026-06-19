【鎌倉 観光スポットレポ】離山富士見地蔵尊 - 地元民から愛された歴…

小袋谷一丁目交差点と離山交差点の中間地点、梅田川のほとりにお地蔵さまが鎮座しているのに気づかれたでしょうか。

今回はこちらの離山富士見地蔵尊（はなれやまふじみじぞうそん）について、歴史や伝承などを紹介したいと思います。皆さんの鎌倉散策を楽しむ参考になれば嬉しいです。

離山富士見地蔵尊の歴史

伝承によると、こちらの離山にお地蔵さまが祀られたのは、1700年（元禄13年）頃と言われています。以来、地蔵山とも呼ばれるようになり、人々の信仰を集めました。

はじめは六道の衆生（※）を救済するご利益だけでしたが、次第に旅行安全・疫病消除・安産子育・良縁和合など様々なご利益で知られるようになったそうです。

やがて、1938年（昭和13年）に宅地開発に伴う工事の影響で離山の山頂が崩されたため、お地蔵さまは離山の中腹に移動されました。そして1983年（昭和58年）4月に現在地である離山のふもとへ移動されたということです。

このあたりは一面田んぼだったので、離山の頂上に鎮座していたころは、お地蔵さまの位置から富士山が見えたのでしょうね。（※）ろくどうのしゅじょう：六道とは人間が生まれ変わる6つの世界（天道・人間道・修羅道・餓鬼道・畜生道・地獄道）で、衆生とはそこで生き苦しむ人々を指します。

大船にはキツネがいっぱい？離山の伝承

『としよりのはなし（鎌倉市教育委員会 編）』によると、こちらの離山ではキツネにまつわる伝承があると言います。今回はそのいくつかを紹介しましょう。

キツネに化かされたこと

ある人がお地蔵さまのあたりに差しかかると、風もないのに麦畑がサァッとなびき、気づくとお土産の重詰が盗られてしまったそうです。これを「キツネに化かされた」と言っていますが、自分で食ってしまった言い訳なのか、あるいは本当に化かされたのかはわかりません。

またある人は、いつもの帰り道で迷ってしまいました。これはキツネに化かされているのだと気づいたため、座り込んでタバコをふかしたところ、正気に返って帰宅できたと言います。キツネや野生動物はタバコの匂いや煙が嫌いなので、獣よけとしてタバコを持ち歩く人もいました。

鎌倉市では1955～1964年（昭和30年代）頃まで野生のキツネが棲息していたと言われますが、都市化にともない姿を消してしまったそうです。

狐火がよく出たこと

1935〜1944年（昭和10年代）頃までは、離山あたりで狐火（きつねび）がよく出たとの証言がありました。これは地中から燐（リン）が立ち昇って光る現象（※）を指しますが、昔からキツネの尻尾が燃えたり光ったりするのだと信じられていたようです。

梅雨頃になると青白い光がたくさん現れますが、遠くからはよく見えるのに、近くではまるで見えないと言います。光は周囲を照らさず、上下に揺れて横には揺れません。これは、鎌倉市内他地域の証言でも一様でした。また近くの亀甲山（厳島神社）や三菱体育館のあたりは、狐火の産地かと思うほどたくさん出たそうです。

（※）この説には反論があり、まだ結論は出ていないものの、今回は『としよりのはなし』のまま紹介しました。

狐踊りが流行したこと

キツネと縁の深かった？大船地域では、狐踊りというものが流行っていました。狐踊りというのは、一人（中座）を集団で囲み、デタラメに唄い踊っているうちに中座が狐憑き（陶酔状態）になるというものです。

唄と踊りは何でもいいから、とにかく声と動きを止めないことがポイントだそうで、素直な性格であるほど狐憑きになりやすかったと言います。娯楽が少なかった昭和初期は、みんなで常楽寺に集まり、狐踊りを楽しんだそうです。

境内ギャラリー

コンパクトな境内ですが、離山富士見地蔵尊には地元民の愛情があちこちに詰まっていました。その一部を一緒に見てみましょう。

強風で破れてしまい、2026年（令和8年）6月に修繕されたテント屋根。これで参拝者が濡れずに済みます。

本堂裏手に祀られている石塔や石碑たち。かつて離山の山上にあったそうです。

お地蔵さまは地元の離山町内会の皆さんが大切に管理されています。お供え物はご自身で召し上がるか、お持ち帰りください。

本堂内部に吊るされた木札。「ハナレ山」のこなれた表現に、お地蔵さまが地元に親しまれていることを感じさせます。

お地蔵さまに土地を寄進してくださった方に対する感謝を忘れないよう、その遺志を刻んだ石碑です。

まとめ

今回は、離山富士見地蔵尊を紹介しました。地元では一番ご利益があると言われ、近くの山蒼稲荷神社と並ぶパワースポットとして人気を集めています。

もし通りがかることがあったら、お願いごとをしてみてはいかがでしょうか。例えば「キツネに化かされませんように」とか――

離山富士見地蔵尊

参拝時間

24時間

※照明はありますが、夜間は暗いためご注意ください。

バリアフリー

車椅子でも参拝可能ですが、直前の段差は乗り越えるのが難しいです。

アクセス

所在地：神奈川県鎌倉市大船3-11-21

JR大船駅から徒歩11分（800m）

駐車場：なし（公共交通機関のご利用がおすすめです）

連絡先

管理元寺院：多聞院（大船）

電話：0467-46-3591

The post 【鎌倉 観光スポットレポ】離山富士見地蔵尊 - 地元民から愛された歴史とキツネ伝承 first appeared on 湘南人.