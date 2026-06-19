







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、チーム加入前に大きな成功を収めてきた打者だった。しかし今季は打席で苦しんでおり、その原因を探り続けているようだ。米メディア『ザ・スコア』のブライアン・マクウィリアム記者が報じた。



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タッカーは自身の不振について「基本的には全部試した」と語った。その上で「ただ、うまくいく時もあれば、うまくいかない時もある」と説明している。











タッカーは1月に大谷翔平選手に匹敵する4年2億4000万ドル（約384億円）の契約を結び、今季がその1年目となる。ドジャースはすでに強力な打線をさらに厚くするため、4度のオールスター選出を誇る外野手を迎え入れた。



しかし、ここまでは期待通りの結果を残せていない。16日（日本時間17日）時点では打率.239、出塁率.337、長打率.388、本塁打6、打点39にとどまっている。



不振から抜け出せないタッカーは自身について、「全てがバラバラだ。1打席や2打席ならうまくいくこともあるが、それを安定させなくてはならない。調子を取り戻して、毎回そうできるように努力しなくてはいけない」と言及した。





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