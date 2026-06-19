







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得が噂されている。一部メディアからは“確定事項”のような扱いをされている一方、実際には異なった展開になるのではという見方もあるようだ。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。



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同メディアは「ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者は、タイガースがトレード期限までにスクーバルを放出する可能性があると考えている。ただし、その獲得候補にドジャースは含まれないという。チームは既に非常に厚い選手層を抱えているため、エース左腕を追い求めるよりも、ロースター内の別の補強ポイントに焦点を当てる可能性が高い」と言及。











続けて、「これまで移籍先候補としてドジャースを予想してきたが、今のチームは明らかに非常に良い状況にある。先発ローテの最上位には大谷と山本由伸投手がいて、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手の復帰も控えている。もちろん、大量のプロスペクトを抱えていることは分かっている。だが、本当に大型補強が必要なのかどうかは疑問だね」という同記者の見解を伝えている。



現在のドジャースは望むトレードはほぼ全て実現できるとも称されるほど豊富な資金・プロスペクトを有しているが、こうした“資産”をどのように活かしていくのかは要注目だ。



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