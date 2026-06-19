







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



19日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは加藤響選手を一軍登録した。今季初の一軍合流となる。







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加藤選手は今季二軍で40試合・打率.220・OPS.590の成績を残してきた。











三振13に対して四球も13と選球眼の高さを示しており、13日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では二塁打を放つなど昇格へ向けてアピールを続けていた。



東海大相模高から東洋大、四国ILplusの徳島を経て2024年ドラフト3位でDeNAに入団。



甲子園出場経験を持つ大型内野手で、1年目の昨季は二軍で87試合に出場し5本塁打をマーク。



9月に一軍昇格を果たすとプロ初安打を記録し、今季の飛躍を期待させた。



着実にステップアップを重ねてきた右投右打の内野手が、交流戦明けのリーグ再開とともに一軍の舞台へ乗り込む。



DeNA打線に新たな選択肢をもたらせるか、その一振りに注目だ。





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