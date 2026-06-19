







中日ドラゴンズ 最新情報



19日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは尾田剛樹選手を一軍登録した。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







尾田選手は今季一軍で19試合に出場し、打率.167ながら盗塁4をマーク。











二軍では22試合・打率.213・OPS.552の成績を残しており、持ち前の脚力を活かした働きが期待されての再昇格となった。



高野山高から大阪観光大、BCリーグの栃木を経て2023年育成ドラフト3位で中日に入団。



昨季は二軍で首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得し、チームトップとなる25盗塁をマークするなど、持ち前の俊足と出塁能力で存在感を示した。



今季も開幕当初から一軍でも出場機会を得て、代走や守備固めとして起用されるなど首脳陣からの信頼を得ている。



抜群の脚力を誇る左投左打の外野手でBCリーグ出身という異色の経歴を持ちながら、2年連続で一軍の舞台を経験。



昨季二軍で首位打者・最高出塁率・25盗塁と証明した俊足巧打のスタイルで、最下位に低迷する中日打線に新たな風を吹き込めるか、プロ3年目の快足外野手に注目だ。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】