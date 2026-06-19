今度こそ1軍定着へ…広島の大型内野手が再昇格！2軍で打率.360と準備万端









19日のプロ野球公示で、広島東洋カープは佐藤啓介選手を一軍登録した。







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佐藤選手は今季一軍で12試合に出場したが、11打数0安打と結果を残せず二軍に降格。











しかし、二軍では25試合・打率.360・3本塁打・OPS.993と絶好調をキープしており、状態が上がったとして再昇格となった。



13日のオリックス・バファローズ戦では本塁打を含むマルチ安打を記録するなど、昇格へ向けて着実にアピールを続けていた。



中京大中京高から静岡大を経て、2023年育成ドラフト2位で広島に入団。



昨季は二軍で84試合に出場し打率.247をマーク、内野手のみならず外野手としても起用されるなどプレーの幅を広げてきた。



思い切りの良いスイングで鋭い打球を放つのが持ち味の右投左打の内野手。



182cm・93kgの恵まれた体格を活かしたパワーヒッターとしても期待される。



プロ3年目・今季25歳の若武者が二軍で磨いた打撃を一軍の舞台で爆発させられるか注目だ。





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【了】