







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日終了時点で、長年のライバル関係にあるサンフランシスコ・ジャイアンツに16.5ゲーム差をつけている。早くも今季の“格付け”が終了気味な中、米メディア『ドジャースウェイ』は、そのライバルの主力を引き抜く説について言及している。



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獲得候補に浮上しているのは、現在29歳のルイス・アラエス内野手。チームが不調の中、71試合、打率.326、3本塁打、30打点といった数字をマークするなど気を吐いている好打者だ。











同メディアは「ドジャースがワールドシリーズ（WS）3連覇の最有力候補と見なされているのには、それだけの理由がある。ESPNのジェフ・パッサン記者はその偉業達成を後押しするために、トレード期限までにどのような補強に動く可能性があるのかについて見解を示している」としつつ、アラエスを含めた3選手が候補と目されていることを紹介。



アラエスについては、「よほど魅力的なオファーが必要になるだろうが、その可能性が取り沙汰されている。同記者は記事の中で、二塁守備で見せている成長について言及している。そして、その二塁こそが、もしジャイアンツが最良のオファーを受け入れざるを得なくなった場合に、ドジャースがアラエスを起用すると考えられるポジションだ。その最良のオファーがロサンゼルスから届く可能性も十分にある」と記している。



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