日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグの遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が水野達稀（日本ハム）を抜いて2日ぶりにトップに浮上。2人の得票差は2049票差となっている。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
236,167 山野太一（ヤクルト）
209,855 高橋遥人（阪神）
91,807 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
342,559 大勢（巨人）
224,933 星知弥（ヤクルト）
71,957 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
412,340 キハダ（ヤクルト）
182,945 岩崎優（阪神）
144,555 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
255,600 古賀優大（ヤクルト）
217,615 坂本誠志郎（阪神）
178,906 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
428,543 大山悠輔（阪神）
212,070 オスナ（ヤクルト）
160,300 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
337,231 中野拓夢（阪神）
220,264 牧秀悟（DeNA）
154,163 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
507,017 佐藤輝明（阪神）
218,846 武岡龍世（ヤクルト）
118,630 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
333,058 長岡秀樹（ヤクルト）
297,052 村松開人（中日）
178,244 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
543,230 森下翔太（阪神）
298,956 増田珠（ヤクルト）
291,009 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
201,168 伊藤大海（日本ハム）
148,416 平良海馬（西武）
112,384 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
226,255 鈴木昭汰（ロッテ）
195,277 甲斐野央（西武）
186,542 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
263,824 マチャド（オリックス）
233,457 横山陸人（ロッテ）
182,588 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
308,057 田宮裕涼（日本ハム）
197,513 若月健矢（オリックス）
154,735 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
375,618 清宮幸太郎（日本ハム）
300,688 ネビン（西武）
214,811 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
286,846 小川龍成（ロッテ）
260,918 太田椋（オリックス）
208,824 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
436,475 栗原陵矢（ソフトバンク）
226,862 郡司裕也（日本ハム）
153,886 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
217,231 友杉篤輝（ロッテ）
215,182 水野達稀（日本ハム）
178,877 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
446,412 万波中正（日本ハム）
374,425 西川史礁（ロッテ）
345,011 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
390,864 レイエス（日本ハム）
281,380 柳田悠岐（ソフトバンク）
170,126 ポランコ（ロッテ）