千葉ロッテマリーンズは本日よりマリーンズオンラインストア限定で宮崎竜成内野手のプロ入り初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。

宮崎内野手は 6月13日の横浜DeNAベイスターズ戦(ZOZOマリンスタジアム)に途中出場し、7回裏の攻撃で横浜DeNA3番手の若松尚輝投手より右中間へソロホームランを放ち、プロ入り初ホームランを記録しました。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。

商品および限定ステッカーはなくなり次第終了。

宮崎内野手のコメントと商品一例は下記にてご確認ください。

宮崎竜成内野手は、「プロ初ホームランのグッズが出ることになりました！ これからもチームの勝利に貢献できるような一打をたくさん打っていきます！ぜひこのグッズを身につけて、球場で熱いエールを送ってください。応援よろしくお願いします！」とコメントしている。

＜宮崎竜成内野手「プロ入り初ホームラン記念グッズ」 商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル(限定43個、証明書付き)：17,000円

・直筆サイン入りボール(限定4個、証明書付き)：50,000円

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円

・フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2,000円

・Tシャツ(デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて本日12時00分より6月28日23時59分まで受注。

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。※直筆メッセージデザインはプリントデザインです。

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