ドラフト5位で阪神タイガースへ入団した右腕は、プロ入り当初こそ苦戦したものの大ブレイク。今やタイトル争いの常連となり、阪神投手陣に欠かせない存在となっている。［1/6ページ］

ドラ5から球界屈指の右腕へ

村上頌樹

[caption id="attachment_269882" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの村上頌樹【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：27歳

・経歴：智弁学園高 - 東洋大

・ドラフト：2020年ドラフト5位（阪神）

・今季成績：12試合登板、5勝4敗、防御率1.84

毎年のように安定した成績を残す、阪神タイガースの村上頌樹。ドラフト5位から一軍に定着した1人である。

智弁学園高（奈良）でセンバツ優勝を飾り、東洋大でも実績を残した村上。ただ、ドラフトでは5位指名を受け、必ずしも高い評価を得ていたわけではなかった。事実、ルーキーイヤーは一軍で防御率16.88と打ち込まれた。

プロ2年目は一軍登板なしに終わったが、翌2023年には10勝6敗、防御率1.75という圧倒的な数字を残し、最優秀防御率のタイトルを獲得。独走でのリーグ優勝に貢献した。

2024年こそ7勝11敗と負け越したものの、昨季はキャリアハイの14勝4敗、防御率2.10をマーク。最多勝、最高勝率（.778）、最多奪三振（144奪三振）のタイトルを獲得し、他の追随を許さない圧巻のパフォーマンスを見せた。

今季も安定した投球で先発陣を引っ張り、2年連続の2桁勝利も視界に入っている村上。ドラフト1位選手の活躍が目立つ阪神だが、下位指名の選手も負けていないことの表れだ。

[caption id="attachment_269893" align="alignnone" width="1200"] （左から）村上頌樹、戸郷翔征、北山亘基【写真：産経新聞社】[/caption]

ドラフト6位からはい上がった右腕は、今や読売ジャイアンツのエース格。侍ジャパンにも選出されるなど、球界を代表する投手へと成長を遂げた。［2/6ページ］

6位指名から巨人のエース格に成長

戸郷翔征

[caption id="attachment_269883" align="alignnone" width="1200"] 読売ジャイアンツの戸郷翔征【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：26歳

・経歴：聖心ウルスラ学園高

・ドラフト：2018年ドラフト6位（巨人）

・今季成績：6試合登板、3勝1敗、防御率2.38

昨季はまさかの不振に陥りながら、徐々に復調気配を見せている戸郷翔征。彼もドラフト下位指名から主力に定着した選手だ。

宮崎の聖心ウルスラ学園高から、ドラフト6位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーにプロ初勝利をマークすると、プロ2年目には早くもローテーション入りを勝ち取り、9勝を挙げた。

2021年こそ防御率4.27と苦しんだが、2022年に初の2桁勝利（12勝）。同年は初タイトルとなる最多奪三振（154奪三振）に輝き、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表に選ばれた。

2024年まで3年続けて2桁勝利の活躍を見せた一方、昨季は8勝9敗、防御率4.14と苦戦。先発の中心として働きを見せるはずが、二軍降格を経験する苦しいシーズンを過ごした。

今季もオープン戦で不本意な成績だった中、5月19日の東京ヤクルトスワローズ戦で今季初勝利。6月10日の楽天戦では、復活を印象付ける完封勝利を挙げた。

安定感を取り戻し始めた戸郷。夏場に向けての投球にも注目だ。

[caption id="attachment_269893" align="alignnone" width="1200"] （左から）村上頌樹、戸郷翔征、北山亘基【写真：産経新聞社】[/caption]

ドラフト8位で独立リーグからプロ入りした鉄腕は、世界記録を打ち立てるまでに成長。“掘り出し物”の代表格となった。［3/6ページ］

ドラ8右腕が築いた世界記録

石井大智

[caption id="attachment_269878" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの石井大智【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：28歳

・経歴：秋田工高専 - 四国・高知

・ドラフト：2020年ドラフト8位（阪神）

・今季成績：出場なし

昨季は驚異的な成績を収めた石井大智。彼はドラフト8位指名からスタートした選手だ。

秋田工高専（秋田）から独立リーグの高知ファイティングドッグスに入団。当時から奪三振能力に長けていたものの、ドラフトでは8位という評価で阪神タイガースの一員となった。

プロ1年目から開幕一軍入りしたものの、18試合の登板で防御率6.23とプロの壁にぶつかった石井。ただ、翌2022年も同じく18試合に登板すると、防御率0.75と大きな飛躍を遂げた。

そのままリリーフエースの座を掴み取り、昨季はNPB新記録、かつ世界記録となる50試合連続無失点の金字塔を打ち立て、防御率0.17と異次元の成績を残した。

当然、今季の活躍も期待された石井だったが、春季キャンプで左アキレス腱を断裂。今季中の復帰は難しいとされている。

それでも、ドラフト8位指名とは思えないほどの貢献を見せてきただけに、復帰後は再び大活躍を見せてくれそうだ。

[caption id="attachment_269893" align="alignnone" width="1200"] （左から）村上頌樹、戸郷翔征、北山亘基【写真：産経新聞社】[/caption]

ドラフト6位ながら、千葉ロッテマリーンズのエースへと駆け上がった本格派右腕。WBC日本代表にも名を連ねる存在となった。［4/6ページ］

下位指名とは思えぬ実力者

種市篤暉

[caption id="attachment_269892" align="alignnone" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの種市篤暉【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：27歳

・経歴：八戸工大一高

・ドラフト：2016年ドラフト6位（ロッテ）

・今季成績：2試合登板、0勝0敗、防御率0.00

千葉ロッテマリーンズのエースとして奮闘する種市篤暉。今季は受難の年となっているが、下位指名とは思えない実力を誇る。

青森の八戸工大一高からロッテに入団した種市。プロ2年目の2018年に一軍デビューを果たしたものの、0勝4敗、防御率6.10と悔しいシーズンを過ごした。

それでも、翌2019年に急成長を遂げて8勝をマーク。将来を期待された中、2020年にトミー・ジョン手術を受け、2022年に復帰した。そして2023年は自身初となる2桁勝利（10勝）を成し遂げた。

2024年、2025年は規定投球回をクリアし、今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも大活躍。ただ、疲労が影響したのかシーズンに出遅れると、4月の試合中に左足を負傷し、左アキレス腱断裂の大怪我に見舞われた。

本人にとっては悔しい戦線離脱となったが、これまでの働きが消えるわけではない。復帰後、再びチームを牽引する投球が期待される。

[caption id="attachment_269893" align="alignnone" width="1200"] （左から）村上頌樹、戸郷翔征、北山亘基【写真：産経新聞社】[/caption]

指名順位はドラフト8位。それでも着実に実績を積み重ね、今では先発ローテーションの柱へ成長。北海道日本ハムファイターズの未来を担う存在となっている。［5/6ページ］

ドラ8右腕が大化け

北山亘基

[caption id="attachment_269881" align="alignnone" width="1200"] 北海道日本ハムファイターズの北山亘基【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：27歳

・経歴：京都成章高 - 京都産業大

・ドラフト：2021年ドラフト8位（日本ハム）

・今季成績：11試合登板、6勝2敗、防御率2.14

北海道日本ハムファイターズの先発ローテーションを支える北山亘基は、ドラフト8位から欠かせない存在に成長した。

京都成章高（京都）時代にドラフト指名漏れを経験し、京都産業大に進学。2度目のドラフト会議でも名前を呼ばれない時間が続いたが、8位で指名を受け、念願のプロ入りを実現させた。

下位指名からの入団になったが、プロ1年目から開幕投手に抜擢された北山。2回無失点と自らの役割を果たし、この年は主にリリーフとして55試合に登板した。

プロ2年目から先発に転向し、2023年に6勝、2024年に5勝をマーク。そしてプロ4年目の昨季は規定投球回をクリアすると、9勝5敗、防御率1.63というキャリアハイの成績を残した。

ドラフト8位からスタートし、地道な努力でエース級へと上り詰めた北山。まさに「掘り出し物」と言える選手だ。

[caption id="attachment_269893" align="alignnone" width="1200"] （左から）村上頌樹、戸郷翔征、北山亘基【写真：産経新聞社】[/caption]

ドラフト5位で入団した遅咲きの右腕は、プロ入り後に急成長。28歳で新人王を獲得し、読売ジャイアンツのブルペンを支える存在となった。［6/6ページ］

巨人史上最年長で新人王獲得

船迫大雅

[caption id="attachment_269880" align="alignnone" width="1200"] 読売ジャイアンツの船迫大雅【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：29歳

・経歴：聖光学院高 - 東日本国際大 - 西濃運輸

・ドラフト：2022年ドラフト5位（巨人）

・今季成績：21試合登板、1勝1敗9ホールド、防御率2.51

読売ジャイアンツのリリーフ陣を支える船迫大雅は、ドラフト5位で指名を受けた選手だ。

聖光学院高（福島）で3年夏に甲子園ベスト8を経験。その後、東日本国際大、西濃運輸へと進み、ドラフト5位で巨人に入団。150キロを超えるストレートを武器に、即戦力としての働きを期待されていた。

その期待通り、プロ1年目から36試合に登板。8ホールドポイント、防御率2.70という上々の成績を残し、プロとしての第一歩を踏み出した。

プロ2年目も順調に登板を重ねると、最終的に51試合に登板。26ホールドポイント、防御率2.37という安定感を見せ、4年ぶりとなるリーグ制覇に貢献した。また、同年は球団最年長となる28歳で新人王に輝いた。

昨季は自己最高の57試合に登板し、タフネスぶりを発揮した船迫。今年30歳を迎える中、今後も重要な場面で起用され続けるだろう。

【了】