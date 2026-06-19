ネクスト藤井皓哉へ！ソフトバンク加入の“元広島右腕”が復帰後初勝利　6回…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの小林樹斗投手は18日、本拠地・タマホーム スタジアム筑後で行われたファーム・リーグ西地区19回戦のオリックス・バファローズ戦に先発登板。6回2失点の好投でNPB復帰後初勝利を飾った。







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この日は117球を投じて5安打・奪三振4・与四球4・失点2と粘りの投球を見せ、6回を投げ切った。











6回以降は木村大成投手が引き継ぎ、育成2年目の相原雄太投手が公式戦初セーブをマークして試合を締めた。



小林投手は智辯和歌山高から広島東洋カープに入団し、NPBでは2021年・22年にそれぞれ1試合ずつ登板。



しかし、一軍定着を果たせず、2026年は独立リーグの徳島インディゴソックスでプレーし、7試合で3勝・防御率2.33と好成績を収めた。



その活躍が評価され、5月20日に育成選手としてソフトバンクに入団。広島時代以来となるNPBのマウンドで存在感を示した。



打線は1回表にジーター・ダウンズ選手の犠飛で先制すると、2回には石塚綜一郎選手の適時三塁打と石見颯真選手の適時打でリードを広げ、試合を優位に進めた。



試合はソフトバンクが4-2でオリックスを下し、チームは5連勝を飾った。























【動画】元広島の右腕が躍動…小林樹斗、6回2失点でNPB復帰後初勝利

DAZNベースボールのXより













もう一度、一軍へ



NPB復帰後初勝利

小林樹斗 6回2失点（自責1）

※映像は2回の奪三振



⚾️ソフトバンク×オリックス（ファーム）

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【了】