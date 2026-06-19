カナダ代表MFイスマエル・コネ（サッスオーロ／イタリア）が、手術を受けることとなったようだ。同国大手メディア『TSN』が現地時間18日に報じている。

FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が現地時間18日に行われ、カナダ代表はカタール代表と対戦。序盤の16分、FWサイル・ラリン（サウサンプトン／イングランド）の2試合連続ゴールで先手を取ると、FWジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス／イタリア）も2得点を奪い、カナダ代表が3点をリードしてハーフタイムに突入。後半に入っても、カナダ代表がゴールラッシュを見せ、最終的には6－0で大勝。カナダ代表は3度目のFIFAワールドカップ出場、通算8試合目にして、同国史上初の白星を手にした。

だが、同試合の51分には、目を覆いたくなるショッキングな出来事が発生した。敵陣中央やや左寄りの位置でボールを受けたコネが、ターンをしようとした際、カタール代表MFアッシム・マディボ（アル・ワクラ）のチャージを受けて負傷。マディボにはレッドカードが提示され、カタール代表は9人での戦いを強いられたが、コネの左脚は本来では考えられない方向に曲がってしまい、プレー続行が不可能となっていた。

今回報じられたところによると、コネは担架に乗せられてピッチを去った後、病院へ搬送されており、緊急で手術の準備を進めているという。詳細は明かされていないものの、骨折の可能性が高い。ケガをした際の状況から考慮しても、FIFAワールドカップ2026開催期間内の復帰は難しそうだ。

ピッチに立っていたMFスティーヴン・エウスタキオ（ロサンゼルスFC／アメリカ）は「彼の足を見たとき、何かがおかしいと感じたんだ」と告白。「正直、彼の不在は痛い。彼は、僕らチームにとって必要な“Xファクター”を持っている選手なのだから」と、チームメイトのケガを惜しんだ。

また、同試合でハットトリックを達成したデイヴィッドは、マディボのプレーを疑問視。「ボールを奪えない無謀なプレーに意味はない。それはただ相手を傷つけるためだけの行為だ」と語っている。

カナダ代表にとっては歴史的な一勝だけでなく、コネのケガという無念も発生した試合となってしまった。

【ハイライト動画】カナダは6ゴールを奪って大勝したが…