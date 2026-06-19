地面スレスレの鋭いライナーを…”元DeNA内野手”が軽快逆シングル披露！変わ…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



くふうハヤテベンチャーズ静岡の倉本寿彦選手は18日、敵地・ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区15回戦の中日ドラゴンズ戦に「5番・三塁」で先発出場。地面スレスレの打球をダイビングキャッチし、味方投手を救った。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







初回、中日1番の尾田剛樹選手が打席に立った。ハヤテ先発の林大斗投手が投じた5球目の直球を鋭く捉えて、打球は三塁方向へ鋭いライナーが飛んだ。











しかし、三塁を守る倉本選手は素早く反応し、逆シングルで飛び込むダイビングキャッチで白球をグラブに収め、好プレーでアウトを奪った。



倉本選手のダイビングキャッチが初回の無失点につながり、流れをつかむ好プレーとなった。



打席では3回に右安打、5回に四球と出塁を重ね、2打数1安打の成績を残した。



試合はハヤテ打線が中日投手陣を打ち崩せず、0-4で中日に敗れた。























【動画】地面スレスレ…倉本寿彦のダイビングキャッチがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













逆シングルで飛ぶ



地面スレスレの打球を好捕

倉本寿彦 ダイビングキャッチ



⚾️中日×ハヤテ（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】