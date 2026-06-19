地面スレスレの鋭いライナーを…”元DeNA内野手”が軽快逆シングル披露！変わ…

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くふうハヤテベンチャーズ静岡の倉本寿彦選手は18日、敵地・ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区15回戦の中日ドラゴンズ戦に「5番・三塁」で先発出場。地面スレスレの打球をダイビングキャッチし、味方投手を救った。
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初回、中日1番の尾田剛樹選手が打席に立った。ハヤテ先発の林大斗投手が投じた5球目の直球を鋭く捉えて、打球は三塁方向へ鋭いライナーが飛んだ。
しかし、三塁を守る倉本選手は素早く反応し、逆シングルで飛び込むダイビングキャッチで白球をグラブに収め、好プレーでアウトを奪った。
倉本選手のダイビングキャッチが初回の無失点につながり、流れをつかむ好プレーとなった。
打席では3回に右安打、5回に四球と出塁を重ね、2打数1安打の成績を残した。
試合はハヤテ打線が中日投手陣を打ち崩せず、0-4で中日に敗れた。
【動画】地面スレスレ…倉本寿彦のダイビングキャッチがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
逆シングルで飛ぶ
地面スレスレの打球を好捕
倉本寿彦 ダイビングキャッチ
⚾️中日×ハヤテ（ファーム）
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【了】