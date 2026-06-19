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ロサンゼルス・ドジャースは17日（日本時間18日）、公式Instagramを更新。山本由伸投手とロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaさんとのツーショット写真などを公開した。



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16日（日本時間17日）、ドジャー・スタジアムではドジャース対タンパベイ・レイズ戦が行われ、TakaさんとギタリストのToruさんが始球式に登場。











2人はそろって背番号「18」のドジャースユニフォームに身を包み、特別な1日を演出した。



マウンドに立ったTakaさんは、山本投手をキャッチャーに迎えて見事なノーバウンド投球を披露。満員のドジャー・スタジアムを大いに沸かせた。



始球式後はTakaさんとToruさんがマイクを持ってファンに語りかける場面もあり、両手を挙げてスタジアム全体で大きな盛り上がりをみせた。



Takaさんはロサンゼルス在住で、普段からドジャー・スタジアムにファンとして頻繁に足を運んでいることでも知られており、山本投手とは以前から交流のある仲。今回の始球式も2人の親交があってこそ実現したものだ。



ドジャース公式Instagramには「Yoshinobu and his longtime friend Taka.（由伸と長年の友人）Welcome to LA, Taka and Toru from ONE OK ROCK!」というキャプションとともに投稿され、世界中のファンから多数のいいねが集まるほどの大きな反響を呼んだ。























【投稿】予測すらできやしない猛スピード…ワンオクTaka・Toruがノーバウンド投球！

ドジャースの公式Instagramより













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【了】