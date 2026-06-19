シカゴ・カブスの鈴木誠也がMLB5年連続となるシーズン2桁本塁打を達成した。かつて日本人打者がメジャーで生き残るためには、長打を捨ててでもコンタクトを重視することが求められた。しかし現在のMLBでは価値観が大きく変化している。鈴木や大谷翔平、村上宗隆らの活躍を通じて見えてくる、日本人打者に求められる新たな条件を探る。（文：ニコ・トスカーニ）

[caption id="attachment_270122" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・カブスの鈴木誠也【写真：Getty Images】[/caption]

鈴木誠也（カブス）が日本時間6月12日の対ロッキーズ戦で今季10本目の本塁打を打った。これで鈴木はMLB移籍1年目から5年連続シーズン二桁本塁打となった。

NPB時代を知っているファンからすると鈴木には中距離打者のイメージがあるかと思うが、長距離砲のイメージの強い松井秀喜氏ですらMLBで5年連続のシーズン二桁本塁打は記録していない。

それぞれのシーズン最多記録も鈴木が32本塁打、松井氏が31本塁打なので連続シーズン二けたの「継続性」もシーズンの「瞬間最大風速」も鈴木の方が実は上なのだ。

鈴木が第10号を打ったことで、これで今シーズンのMLB日本人選手4人（大谷翔平、村上宗隆、岡本和真、鈴木誠也）が同一シーズンに二桁本塁打を記録したことになる。

過去にも少なからぬ数の日本人打者がMLBに挑戦してきたが、「MLBで日本人打者が同一シーズンに二桁本塁打」は今までは最多でも3人だった。新記録である。

人数は減少も…日本人打者の“質”は変化した

[caption id="attachment_262709" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（左）とトロント・ブルージェイズの岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]

2026年のMLBでは先日、残念ながらマイナーに降格した西田陸浮（ホワイトソックス）を含め6人の日本人打者が出場を記録している。

今季は出場機会がかなり限られているが、吉田正尚（レッドソックス）も今季すでに1本塁打を記録している。

1シーズンに6人も日本人打者がMLBで出場したことがあったか、記憶に無かったのでこの「1シーズン出場6人」も新記録かと思っていたが、意外なことにこちらは最多でも最多タイでもなかった。

出場者数であれば2007年は7名、2008年は8名の日本人打者が同一シーズンにMLB出場を記録している。各選手が打った本塁打数の内訳は下記の通りである。

2007年

イチロー 6本塁打

松井秀喜 25本塁打

岩村明憲 7本塁打

松井稼頭央 4本塁打

田口壮 3本塁打

城島健司 14本塁打

井口資仁 9本塁打

2008年

イチロー 6本塁打

松井秀喜 9本塁打

福留孝介 10本塁打

岩村明憲 6本塁打

松井稼頭央 6本塁打

城島健司 7本塁打

井口資仁 2本塁打

田口壮 0本塁打

岩村氏はヤクルト時代に2年連続でリーグワースト三振を記録している。MLBでは長打も激減したが、出場試合数が増えたにも関わらず三振はヤクルト時代より減少している。

松井秀喜氏も同様で、巨人時代10年で4度あったシーズン100三振以上が、MLBでは10年間で1度しか無かった。

この二人は二人ともNPBではシーズン40本塁打以上を記録した純然たるスラッガータイプだったが、MLBではコンタクトを重視して長打をある程度諦めるスタイルにモデルチェンジしたと言える。

松井稼頭央氏も西部時代に2年連続で30本塁打以上を記録しており、長打も打てる打者だった。MLBでは同様に長打と三振の両方が減少している。

もともとコンタクトヒッターだったイチロー氏のようなタイプはモデルチェンジせず、スラッガータイプの選手は揃って確実性を重視するスタイルにモデルチェンジをするのが2000年代MLBにおける生き残り戦略だったのだろう。

また、そのような確実性を重視するスタイルが首脳陣や編成陣に評価される土壌もあったのだろう。

20年前とは別世界…変わった日本人打者の評価基準

[caption id="attachment_270121" align="aligncenter" width="1200"] ヤンキース時代の松井秀喜【写真：Getty Images】[/caption]

今のMLBで長打が打てない選手は厳しい。

コンタクトヒッターの極みで3年連続首位打者を獲得しているルイス・アラエス（ジャイアンツ）がまだ29歳と時価が非常に高い年齢でありながら1年契約しか結べないのはMLBの価値観が打率に重きを置いていないことを象徴している。

年俸で見ると低打率だが三振と長打と四球を量産するカイル・シュワーバー（フィリーズ）の4年総額7900万ドルに対し、高打率で三振も少ないが四球を選ばず長打力も無いアラエスは1年総額1200万ドル。

市場は荒っぽい上に走れない・守れないシュワーバーはアラエスより4割以上高い価値があると評価しているのだ。

この状況でパワーレスな西田のような選手が生き残るのは難しい。西田はMLBでは12試合で長打も四球も0だった。最も評価されないタイプの打者と言えてしまうだろう。

20年前の松井氏、岩村氏と逆方向にモデルチェンジしたのが鈴木誠也だ。

鈴木はNPB時代よりもむしろ三振が増えている。過去の例からわかる通り、NPBでトップクラスの打者が何もスケールダウンをさせずにそのまま通用するのは難しい。

（23歳の若さで渡米し、日本時代は発展途上で規定打席到達すらなかった大谷は別として）

20年前の日本人打者はコンタクトと打率を重視して長打を犠牲にしたのに対し、鈴木はコンタクトと打率を犠牲にして長打を増やす方針に賭けたのだろう。

結果として鈴木はMLBで生き残り、2025年シーズンにはMLP投票で票を獲得（8位票で3ポイント）するほどの評価を得ている。

故障で離脱中の村上はすでに20本塁打、岡本もすでに15本塁打しているが、この二人は長打力を発揮する一方で三振も量産している。

まだシーズンが半分も過ぎていないのに岡本は93三振、村上は80三振（6月現在離脱中）である。このままいけばシーズン中盤には100三振するだろう。

岡本は2019年の巨人時代に143試合出場して132三振がキャリアワーストだが、今年は自己ワースト記録を大幅更新する勢いである。

だが、編成陣に二人をレギュラーから外すようなそぶりは全く見られない。「三振は長打のコスト」と割り切っているのだろう。この二人の成績は球団からしてもいい面でも悪い面でも期待通りなのだろう。

MLBが求める理想像…佐藤輝明は最適解なのか

[caption id="attachment_251790" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの佐藤輝明（写真：Getty Images）[/caption]

こういった流れを見ると、日本人打者がMLBに挑戦するうえで長打が無いのは厳しい。本人もその気満々のようだが、次に行くのはやはり佐藤輝明（阪神）だろう。

佐藤は複数ポジションを守れるユーティリティ性も兼ね備え、走塁も上手い。打者としては昨年の覚醒を経て完全に成熟期に入った感もあり、来期開幕前に28歳という年齢を考えると移籍するなら今がベストタイミングだろう。

昨年は大差をつけて本塁打王を獲得した一方、三振もリーグワーストだったが、佐藤がMLBに行くなら最適解はスタイルを変えないことだろう。

MLBの球団は長打を打ち、四球を選べば三振が増えても「コスト」と割り切ってくれる。

佐藤は成績の傑出度からしてもプレースタイルからしてもMLBのニーズに最もマッチしているNPBの打者だろう。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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【了】