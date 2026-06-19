ジェフユナイテッド千葉は19日、小林慶行監督との契約を更新したことをクラブ公式サイト上で発表した。

千葉のクラブ公式サイトは「このたび、小林慶行監督の契約を更新し、2026/27シーズンもトップチームの指揮を執ることになりましたのでお知らせいたします」と発表。同サイトには、次のように小林監督のコメントを掲載している。

「来シーズンも監督として指揮を執らせて頂くことになりました。百年構想リーグの結果をしっかりと受けとめ、その一方で全力でぶつかったからこそ得た経験値を自分たちの成長への大きな力とし、ここから一段一段這い上がっていくストーリーをジェフファミリーの皆様と共に作っていけることに大きな責任と喜びを感じております。相手よりも走り、相手よりも戦う姿を表現し、皆様に背中を押し続けていただけるようなチームを作っていきます。来シーズンも皆様と共に真っ黄色のスタジアムで戦えることを楽しみにしています」

小林監督は、1978年1月27日生まれの48歳。現役時代はヴェルディ川崎（現：東京ヴェルディ）や大宮アルディージャ（現：RB大宮アルディージャ）、アルビレックス新潟などでプレーし、2013年2月に現役引退を発表した。以降は指導者の道に進み、2021シーズンより千葉のトップチームコーチに就任。2023シーズンからは監督を務め、監督就任3年目となる2025シーズンにはJ1昇格プレーオフを制して17年ぶりのJ1昇格を果たした。