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デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手は、トレード期限が近づく中で、ロサンゼルス・ドジャースと強く結びつけられ続けている。ドジャースがスクーバルを狙う理由は、単なる戦力強化にとどまらないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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リーグ全体では、タイガースが今オフにフリーエージェント（FA）で何も得られずにスクーバルを失うことを避けるため、今夏に放出へ動くのではないかという見方がある。その中でドジャースは、スクーバル獲得の筆頭候補だと言われている。











タイガースは投手と若手の外野手を必要としている。一方でドジャースは、スクーバルを加えれば大谷翔平選手や山本由伸投手らと共に、投手陣の厚みをさらに別次元へ引き上げることになるだろう。



また、ドジャースがスクーバル獲得に動くべき理由として、他球団に渡さないことの重要性も挙げられた。つまり、自分たちを強化するだけでなく、他の優勝候補の強化を避けることにもなる。



注目の集まるドジャースとスクーバルの動向について、レビン氏は「すでに豪華な先発ローテーションに彼を加えることは、ドジャースの3連覇の可能性を大いに高めることになる。また、ドジャースがプレーオフで彼と対戦する必要がなくなるという点も大きなメリットだ」と言及した。





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