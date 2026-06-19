







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トレード期限までにどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が補強候補に挙げられているが、ミネソタ・ツインズ所属のジョー・ライアン投手の獲得については疑問もあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ライアンはメジャーデビューした2021年から2025年までに3度2ケタ勝利をクリアし、同年は自身初のオールスター選出も果たした先発右腕。今季は日本時間16日終了時点で15登板、4勝3敗、防御率3.17といった数字を残している。











同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者はライアン獲得を想定したトレード案を作成。ミネソタに3人のプロスペクトを放出する内容を提案した」としつつ、ドジャースがリバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手、ケンドール・ジョージ外野手の3人と引き換えにライアンを得る案が出ていることを紹介。



これについて、「ライアンを獲得するための代償としては明らかに高すぎる。たとえ彼にあと1年の保有権が残っているとしても割に合わない。確かにチームは終盤戦やポストシーズンに向け、彼のような先発を必要としている。しかし、現時点ではこの案には乗らない方が賢明だろう。この案で放出することになっているプロスペクトたちの価値を考えれば、もっと大きな見返りを得られる可能性があるからだ」と否定的な見方を示している。



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