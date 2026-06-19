ロッテは19日、マリーンズオンラインストア限定で宮崎竜成内野手のプロ入り初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

宮崎竜は 6月13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）に途中出場し、7回裏の攻撃で若松尚輝投手から右中間へソロホームランを放ち、プロ入り初ホームランを記録した。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日12時00分より6月28日23時59分まで受注。

▼ 宮崎竜成内野手 コメント

「プロ初ホームランのグッズが出ることになりました！ これからもチームの勝利に貢献できるような一打をたくさん打っていきます！ぜひこのグッズを身につけて、球場で熱いエールを送ってください。応援よろしくお願いします！」

▼ 宮崎竜成内野手「プロ入り初ホームラン記念グッズ」 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（限定43個、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール（限定4個、証明書付き）：50,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL）3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて

※直筆メッセージデザインはプリントデザイン