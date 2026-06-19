カナダ代表FWジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス／イタリア）が、FIFAワールドカップ2026で2人目となるハットトリックを達成した。

FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が現地時間18日に行われ、カナダ代表はカタール代表と対戦。序盤の16分、FWサイル・ラリン（サウサンプトン／イングランド）の2試合連続ゴールで先手を取ると、29分にはデイヴィッドに見せ場が到来。FWタジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）の放ったシュートがディフレクションすると、反応したデイヴィッドがボレーシュートを突き刺した。

前半アディショナルタイムには、ゴール前のこぼれ球にデイヴィッドが詰め、自身2点目を記録。後半に入ると、カタール代表が2人目の退場者を出したことで、一方的な試合展開となり、カナダ代表がゴールを重ねていく。チームが5点をリードして迎えた後半アディショナルタイムには、MFネイサン・サリバ（アンデルレヒト／ベルギー）の放ったシュートのようなボールを、デイヴィッドがボックス内で収め、左足でシュートをねじ込んだ。

試合はこのままタイムアップ。カナダ代表は3度目のFIFAワールドカップ出場、通算8試合目にして、同国史上初の白星を手にした。

そして、同試合ではカナダ代表の背番号10を託されたデイヴィッドがハットトリックを達成。デイヴィッドは2025－26シーズン、エースストライカーの候補としてユヴェントスに加入しながら、公式戦46試合の出場で8ゴールと、やや寂しい数字に終わっていた。自国開催のFIFAワールドカップを前に、調子を崩しているようにも見受けられたが、大舞台で結果を残してみせた。

今大会、ハットトリックを記録した選手は2人目となる。1人目は、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）。現地時間16日に行われたアルジェリア代表とのグループJ第1節で、連覇を目指す母国を3－0の勝利へ導く圧巻のパフォーマンスを見せていた。デイヴィッドは、FIFAワールドカップ2026において、メッシに続く2人目のハットトリック達成者となった。

【ゴール動画】“エース”の覚醒！ デイヴィッドがカタール戦で3発