







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間16日に行われたオールスターファン投票の第1回中間発表で4名の選手がトップに立った。他にも3名がトップ圏内につけているが、米メディア『ドジャーブルー』は、一部選手の得票を疑問視している。



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今回の発表では大谷がDH、フレディ・フリーマン内野手が一塁手、マンシーが三塁手、パヘスが外野手部門でそれぞれ暫定1位に。また、ウィル・スミス捕手が捕手部門、ムーキー・ベッツ内野手が遊撃手部門で2位に、テオスカー・ヘルナンデス外野手が外野手部門で5位につけている。











同メディアは「ドジャースは引き続き、MLBで最も活発なファンベースを持つ球団であることを示している。各ポジションのオールスター投票で、チームから7人もの選手が第2フェーズ進出圏内に入っているからだ。ただし、その全員が得票数に見合うだけの活躍はしていない」と指摘。



見合ってないと判断されたのはスミスとベッツで、「両名は今季、故障による離脱もあり、成績面では苦しんだ時期があった。しかし、それでも彼らが非常に多くの票を集めていることから分かるように、ドジャースファンからの絶大な支持を受けている」と、個人やチームの人気の高さに助けられている面があると主張している。





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