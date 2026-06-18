「日々の状態を見ながら」村上宗隆、打撃練習など再開！　回復傾向も復帰…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、5月29日（日本時間30日）のデトロイト・タイガース戦で右ハムストリングを痛めて以降の故障者リスト（IL）生活から、回復へ向けて着実に前進している。同選手が打撃練習など再開したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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村上は右ハムストリングの肉離れにより、当初は4〜6週間の離脱が見込まれていた。











それから約3週間が経過し、同メディアは「村上は走塁、送球、バッティングを含む練習を開始した」と伝え、いよいよ本格的な復帰へ向けた次の段階に入ったことを明らかにしている。



ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は、今後の進め方について「ケージでより強度の高い打撃を徐々に増やし、そこから様子を見ていく」と説明した。



その上で「ただ、日々の状態を見ながら進めていくしかなく、復帰時期はまだ見通せない」と語っている。



走塁や打撃に着手したとはいえ、復帰の時期はなお慎重に見極める構えだ。



一方で、村上を欠く間もホワイトソックスの打線は失速していない。



同メディアによると、5月30日以降のチームの1試合平均得点は4.93で、これは同じ期間のメジャー全体で15位にあたるという。



主軸を欠いてもなお、上位を争う得点力を維持している点は心強い。



ベナブル監督は「打線は全く衰えていない。



村上がいた時の我々の打線の力を物語っている」と評価した。



さらに「彼ほどの選手を外しても、他の全員が貢献してくれている。



もちろん彼にはラインアップへ戻ってきてほしいが、彼抜きでも見事にやってくれている」と続けている。



メジャー初年度ながらア・リーグの本塁打王争いを牽引してきた村上。



チームが好調を保つ中、主砲の復帰時期には、なお明確な目標が示されていない。



それでも、走塁や打撃といった実戦的な動きに着手したことは、復帰へ向けた確かな一歩と言えるだろう。



あとはどこまで強度を上げられるか、日々の状態を見ながらの慎重な調整が続く。



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