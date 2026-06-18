「挽回する絶好のチャンス」今井達也、再起を期して先発登板へ！　前回登…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手が、19日（日本時間20日）のクリーブランド・ガーディアンズ戦で先発する。前回の大炎上から立ち直る機会になると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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前回登板のカンザスシティ・ロイヤルズ戦は「散々な結果」に終わり、1イニングも投げ切れずに降板している。











この試合では2/3回を4安打5失点とKOされ、その後はローテーションを1度飛ばされていた。



メジャーリーグへの適応に苦しむ右腕にとって、今回の登板は反発の転機になると位置づけられている。



今井は今季、ここまで9登板で3勝3敗、防御率6.43、WHIP1.51。35回を投げて与四球は24だ。



同紙は「挽回する絶好のチャンス」と期待しながらも、この制球難を「最も懸念材料」として指摘している。



三振を奪う力はあるものの、走者をためてしまう傾向が失点に直結している格好だ。



今井は昨季まで西武ライオンズのエースとして君臨し、2025年には防御率1.92、178奪三振をマークしてポスティングでメジャー移籍を勝ち取った逸材である。



それだけに、現状の苦戦は本人にとっても周囲にとっても誤算といえるだろう。



先発陣の台所事情が苦しいアストロズにとって、今井の復調は急務だ。



3年総額5400万ドル（約87億円）の大型契約で加入した右腕が、ガーディアンズ戦で反撃の糸口をつかめるかどうかに注目が集まる。



日本屈指の実力者としての真価を、ここからのメジャーで示せるかどうかが問われている。



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