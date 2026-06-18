







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは交流戦を6勝12敗の9位で終えた。だが、この結果を単純に戦力や調子の問題だけで語ることはできない。攻守の要・近本光司の離脱によって、阪神は「1番打者」と「正中堅手」を同時に失った。その影響は立石正広の起用法や守備配置にも波及し、本来の“阪神らしい勝ち方”を揺るがしていた。本稿では、交流戦苦戦の背景を振り返る。（文：交告承已）





近本不在で空いた二つの穴。「1番打者」と「正中堅手」

[caption id="attachment_270274" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの近本光司【写真：産経新聞社】[/caption]











近本は離脱するまで24試合に出場し、打率.250、6盗塁、14得点を記録していた。例年、5月以降に状態を上げていくタイプであることを考えれば、長期離脱はチームにとって大きな痛手だった。



それでも阪神は、一度は流れを取り戻しかけた。2025年ドラフト1位の立石正広を一軍に抜擢。5月19日の中日ドラゴンズ戦で「6番・左翼」としてデビューした黄金ルーキーは、早々に存在感を示した。



勢いに乗ったチームは、中日戦、巨人戦と勝利を重ね、5連勝で交流戦に入った。だが、近本不在で生じた穴は埋まり切っていなかった。



最大の問題は二つある。一つは、1番打者の不在。もう一つは、正中堅手の不在だ。



阪神の得点パターンは、1・2番が出塁し、3・4・5番が還す形を基本とする。下位打線が四球や小技でチャンスを作り、上位につなげて重圧をかける。派手に打ち勝つというより、相手にプレッシャーを与えながら試合を進めるのが本来の形だ。



その起点を担ってきたのが近本だった。単に出塁し、盗塁するだけではない。相手投手の球筋やテンポを見極め、打線全体に情報をもたらす。守備では広い守備範囲と経験で外野全体を支える。近本の不在は、攻守両面で阪神の軸を揺るがした。





「1番・立石」はなぜ苦しかったのか

[caption id="attachment_267580" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの立石正広【写真：産経新聞社】[/caption]











交流戦前、阪神は新たな形を模索していた。立石を「1番・三塁」で起用し、佐藤輝明を右翼、森下翔太を左翼へ回す布陣である。



立石の本職は三塁。大学4年時からは二塁にも取り組んでいたが、阪神の三塁には佐藤輝、二塁には中野拓夢がいる。そのため、プロ入り後は一軍出場を見据えて外野練習も本格化。実際にデビュー直後は左翼でスタメン出場していた。



流れが変わったのは5月24日の巨人戦だ。立石は初めて「1番・三塁」で先発し、プロ初本塁打を放つなど結果を残した。以後、三塁・立石、右翼・佐藤輝、左翼・森下という形が交流戦の基本線となった。



だが、この布陣は交流戦で徐々に綻びを見せる。



立石は6月4日の西武戦から6試合連続で「1番・三塁」として先発。6月5日の楽天戦では適時打を放ち、9日のソフトバンク戦では2号2ランを含む3打数2安打と結果を残した。



しかし、翌10日以降は急速に状態を落とした。抹消される17日までの6試合は18打数1安打、11三振。ボールを追いかけ、狙い球を絞り切れない打席が目立った。



無理もない。デビューから1カ月も経っていないルーキーが、いきなりパ・リーグの主戦級投手を相手に、最も多く打席が回る1番を任されたのである。



1番打者には、単に打つだけではない役割がある。出塁、粘り、相手投手の観察、試合の入り方を作ること。近本が担ってきた仕事は多岐にわたる。そこへ本来は中軸候補である立石を置けば、打席数は増える一方で、求められる役割も複雑になる。



立石の起用そのものを否定する必要はない。むしろ一軍で経験を積ませる価値は大きかった。ただし、近本の代役として1番を任せることは、あまりにも負荷が大きかったのではないか。



結果として阪神は、1番から始まる攻撃の形を最後まで作れなかった。さらに、勢いに乗っていた立石の状態まで落としてしまった。これは交流戦における大きな誤算だった。





「右翼・佐藤輝」「左翼・森下」が生んだ見えない負担

[caption id="attachment_270275" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の佐藤輝明、森下翔太【写真：産経新聞社】[/caption]











もう一つの焦点は外野守備だ。



甲子園は右中間、左中間が広く、打球の跳ね返りも独特で、風の影響も受けやすい。外野守備の難度は高い。その中心を長く担ってきたのが近本である。



近本は2021年から2025年まで5年連続でゴールデングラブ賞を受賞した名手だ。守備範囲や送球だけではない。打者の傾向、味方投手の配球、球場ごとの特徴、天候まで踏まえて守備位置を判断し、両翼にも伝える。中堅に近本がいることで、右翼と左翼の負担は大きく軽減されていた。



その近本を欠いた状態で、阪神は佐藤輝を右翼、森下を左翼に置いた。



佐藤輝も森下も身体能力は高く、外野守備の経験もある。佐藤輝は三塁でゴールデングラブ賞を受賞した内野の名手でありながら、右翼でも好守を見せてきた。森下も外野手として十分な能力を備えている。



それでも、内野と外野では準備も感覚も違う。フェンスの形状、打球の跳ね返り、風向き、送球距離、打球への入り方。普段とは異なる負担が積み重なる。さらに中堅を守るのは、髙寺望夢や福島圭音といったレギュラー経験の少ない選手たちだった。



近本がいれば、両翼は自分の持ち場に集中できる。しかし近本不在では、佐藤輝や森下が若手中堅手をフォローする場面も増える。打撃成績に直接表れにくい部分だが、主軸二人に見えない負担がかかっていた可能性はある。



ここで考えたいのが、DHの使い方だ。交流戦は、立石を打者として経験させる絶好の機会でもあった。であれば、立石をDHで起用し、佐藤輝は三塁、森下は本来の外野位置に置く選択肢もあったはずだ。



もちろん、前川右京や嶋村麟士朗ら若手スラッガー候補をDHで試す狙いも理解できる。ただ、近本不在で外野の軸が揺らいでいた以上、主力を守備で動かし続けるより、DHを使って負担を分散する手もあったのではないか。























再浮上の鍵は「阪神らしい形」を取り戻すこと

[caption id="attachment_270276" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの藤川球児監督【写真：産経新聞社】[/caption]











交流戦で見えた阪神の課題は、パ・リーグの上位チームに押し込まれたことだけではない。自分たちの形を保てなかったことにある。



思い出したいのは、2023年の日本シリーズ第1戦だ。阪神は、3年連続投手4冠に輝いた山本由伸を相手に10安打7得点を奪った。各打者が物怖じせず、狙い球を定め、積極的にスイングを仕掛けていた。5回には先頭の佐藤輝が中前打で出塁し、二盗を企てた。その姿勢が相手に重圧をかけ、流れを呼び込んだ。



今の阪神に必要なのも、そうした積極性だろう。



交流戦で収穫だったのは熊谷敬宥の台頭だ。5月30日のロッテ戦では、3回1死無走者からセーフティバントを決めた。村上頌樹が先発し、1点を争う展開の中で、相手に傾きかけた流れを引き戻す一打だった。その後、森下の2ランにつながり、チームは4－3で勝利した。



小技、盗塁、走塁で相手にプレッシャーをかける。そうしてクリーンナップが優位な状態で打席に立つ。これこそ、阪神が強かった時の形である。



「パ・リーグの投手は球威がある」「初球からゾーンで勝負してくる」。それは想定内のはずだ。であれば、データと傾向を踏まえたうえで、受け身にならずに仕掛ける必要がある。



交流戦最終戦となった6月17日の楽天戦では、「三塁・佐藤輝」「右翼・森下」と通常に近い形へ戻し、勝利を収めた。大山悠輔を含め、クリーンナップの状態も上向きつつある。



リリーフ陣の整備という課題は残る。それでも、近本が戻れば大きな追い風になる。立石も今回の苦い経験を糧に、シーズン終盤にはより強くなった姿を見せてほしい。



阪神が目指すのは、2リーグ制以降で球団初となるセ・リーグ連覇、そして日本一だ。そのために必要なのは、奇策ではない。近本不在で揺らいだ「阪神らしい勝ち方」を、もう一度取り戻すことである。



（文：交告承已）









【著者プロフィール】

交告承已（こうけつ・うい）

スポーツライター。國學院大學大学院修了。スポーツライター事務所に勤務後、営業職やIT企業などを経てライターとして独立。現在は野球記事を執筆する傍ら、故郷の淡路島を中心とした日本の歴史や神話を研究中。



















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【了】