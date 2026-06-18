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ロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でも積極的な補強に動くと見られている。様々な獲得候補が挙げられている中、不振のムーキー・ベッツ内野手に影響を与えるかもしれない補強案が浮上している。米メディア『ヘビー』のロレンツォ・レイナ記者が言及した。



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ベッツに影響を与えかねない候補が、ヒューストン・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手だ。ペーニャは2022年、メジャー1年目にワールドシリーズ制覇を経験した遊撃手で、現在の契約は2027年に満了するため、トレード候補になり得ると見られている。











ペーニャがドジャースに加入すれば、ベッツは遊撃手から配置転換となるかもしれない。ベッツを二塁手、あるいは外野手で起用し、ペーニャを加えて上位打線をさらに安定させることができれば、ナ・リーグの相手球団に大きな脅威を与えられる。



ペーニャを獲得するために放出候補として挙げられているのが、有望株のマイク・シロタ外野手とエメ・シーハン投手だ。ドジャースには外野手が多く、シロタの出番は限られてしまう。また、シーハンは今季こそ苦しんでいるが、昨季は安定した投球を見せていた。



急浮上したペーニャの獲得案についてレイナ氏は「今季はベッツの打撃が低迷し、キャリアワーストの打率.205にとどまっている。彼にとっての全盛期は過ぎ去ったのかもしれない。だからこそ、このトレード案には実現の可能性がある」と言及した。





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