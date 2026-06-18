千葉ロッテマリーンズは本日6月19日よりマリーンズオンラインストア限定でネフタリ・ソト内野手の「NPB通算200本塁打&1000試合グッズ」の受注販売を開始することを発表した。

ソト内野手は 6月5日の巨人戦(東京ドーム)に5番ファーストで先発出場し、9回表の攻撃で相手先発の井上温大投手よりレフトへ2ランホームランを放ち、NPB通算200本塁打を記録。

6月13日の横浜DeNA戦(ZOZOマリンスタジアム)に4番指名打者で先発出場し、NPB通算1000試合出場を記録した。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計24商品のラインナップとなる。

ネフタリ・ソト内野手は、「1000試合出場と200本塁打を達成する機会を与えてくださり心から感謝しています。日本に来たばかりの頃は、まさかこんな記録を達成できるなんて夢にも思いませんでした。私の才能を信じ、この記録を達成するチャンスを与えてくれたベイスターズとマリーンズの両球団に感謝しています。

いつも応援し、これまでの記録達成を共に歩んでくれたファンの皆さん、本当にありがとうございます。皆さんが私と同じようにこの喜びを分かち合ってくれていることを、とても嬉しく思います。このような大きな節目を迎えられたことをとても嬉しく思います。また、これからも全力でプレーし、チームの勝ちに貢献していきたいです。皆さん、本当にありがとうございます。これからも頑張ります！」

＜ネフタリ・ソト内野手「NPB通算200本塁打&1000試合グッズ」 商品一例＞

・直筆サイン入りフォトパネル(29個限定、証明書付き)：35,000円

・直筆サイン入りボール(9個限定、証明書付き)：50,000円

・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム(4個限定、証明書付き)：130,000円

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円・フェイスタオル：2,000円

・Tシャツ(カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

※全て税込み。

販売はマリーンズオンラインストアにて本日12時00分より6月28日23時59分まで受注。

※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

【拡大写真】かっこいい！「NPB通算200本塁打&1000試合グッズ」

[caption id="attachment_270253" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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