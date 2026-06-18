







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先日、チームドクターを務めるニール・エラトロッシュ氏が他競技で浮上した薬物疑惑に関連して、MLBから事情聴取を受けたと伝えられた。現時点ではまだ調査の段階ではあるが、米メディア『ドジャースウェイ』が、この話題がアンチに利用される可能性に言及している。



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各報道によると、同氏は総合格闘技団体・UFCのコナー・マクレガー選手の治療に関わった際、パフォーマンス向上薬の使用を手助けしたという疑惑が浮上。同氏はMLBの調査に対して身の潔白を主張したというが、今後の展開が注目されている。











同メディアは「ドジャースはあらゆる方面から批判の的になりやすいチームだ。こうした否定的な人々は高額な総年俸、ワールドシリーズ（WS）連覇、あるいは『野球を壊している』といった批判をめぐる話題が出るたびに現れる。そして今回の最新ニュースは、そうした批判派にとって格好の材料となり、球団は再び大きな標的になってしまった」と言及。



続けて、「ドジャースファンは今後数日から数週間にかけて、批判的な人々がさまざまな陰謀論を作り上げ始めることを覚悟しておいた方がいいだろう。そして、もしドジャースが再び快進撃を見せ、今秋のWS3連覇争いに加わるようなことになれば、そうした話はさらに荒唐無稽なものとなり、その数もますます増えていくはずだ」と懸念を示している。





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