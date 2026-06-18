ジャズシンガー akiko、デビュー25周年記念アルバム配信リリース！ 代表曲「I Miss You」の新録も収録

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、ジャズシンガー akikoのデビュー25周年を記念したデジタルアルバム『Revisited!』をピックアップ。ジャズをベースに、クラブミュージックやエレクトロニカ、ポップスを縦横無尽に行き来しながら独自の音楽世界を展開してきたakikoが、2026年6月21日（日）にデビュー25周年を記念したデジタルアルバム『Revisited!』をリリースします。本作は、2025年から約1年間にわたり連続配信してきた「セルフカバー」シングルシリーズの集大成。長年愛されてきたオリジナル曲を現在の視点から再構築した本作品は、ロックステディやスカ、ヒップホップ、テクノ、アンビエントまで、彼女の幅広い音楽的背景を反映した多彩なアレンジが魅力です。長年のリスナーには新鮮な驚きを、新たなリスナーには多様な魅力をワンストップで伝える、まさに過去と現在を結ぶ内容となっています。さらに、今回のアルバムのために新たにレコーディングされた新音源として、彼女の代表曲であり人気曲「I Miss You」を特別収録。オリジナルの世界観を大切にしつつ、ストリングスを贅沢に配したゴージャスな最新アレンジへと生まれ変わりました。25年の軌跡と現在の進化がダイレクトに伝わる、メモリアルな1枚をぜひチェックしてください。リリース日：2026年6月21日（日）レーベル：ability muse records＜収録予定曲＞1. Ladies Love Mercedes2. Do You Know?3. Madly4. I Miss You (Lovers Ver.)5. Before Dawn6. A Little Bruise7. ⼥の⼦の憂鬱8. All Of My World9. Manual10. Transformer11. Real12. The Reason of my Tears13. Whatʼs Jazz?14. The Only Words15. I Miss You（☆New Track）〇6月21日（⽇）@ビルボードライブ東京akiko 25th Anniversary featuring ⾕中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）Guest 早⾒優〇6月29日（⽕）@ビルボードライブ⼤阪akiko 25th Anniversary featuring ⾕中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）他、現在調整中2001年、名⾨ジャズレーベル「ヴァーヴ」初の⽇本⼈⼥性シンガーとしてユニバーサルミュージックよりデビュー。既存のジャズの枠に捕われない幅広い表現で現在までに27枚のアルバムを発表、国内外で活動を展開する。これまでに「ジャズ・ディスク⼤賞」や「Billboard Japan Music Award」を始め、数々のミュージックアワードを受賞。また⾳楽以外にもファッション⽅⾯のコラボレーションやプロデュース、選曲、執筆など活動は多岐に渡り、声を使ったボイス・ワークショップや⼦供のためのジャズワークショップの他に、アーユルヴェーダワークショップやサウンドメディテーション、ウェルネスリトリートなども開催している。現在、ジャズのスタンダードをテーマにしたエッセイ集「ジャズを詠む」が好評発売中。2024年公開の映画『徒花-ADABANA-』の⾳楽監督を務める。デジタルシングルや７inchレコードなど、定期的にリリースを続けている。⾳楽性やファッション性のみならず、そのライフ・スタイルにも多く⽀持が集まる。