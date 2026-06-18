







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は現在、指のマメと膝の炎症という2つの問題に対処している。タンパベイ・レイズ戦では先発投手として出場した一方、打者としては先発を外れ、慎重な状態管理が続いている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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大谷は先週、ピッツバーグ・パイレーツ戦の途中で膝の痛みを抱え、翌日のシカゴ・ホワイトソックス戦を欠場した。この負傷は1つのプレーに原因を特定できるものではなく、消耗によるものと見られている。











その後はスタメンに復帰し、タンパベイ・レイズとのシリーズでは出場し続けた。しかし、最終戦は投手としてマウンドに上がったものの、打者としては先発を外れ、ミゲル・ロハス内野手が指名打者（DH）に入った。大谷は代打で出場したが、打席は1度だけだった。



デーブ・ロバーツ監督は、大谷の膝の問題について「完全には解決していない」と明かしている。チームとして負担管理を続け、シーズンを通して大谷がプレーし続けられるようにする必要があるという。



慎重な起用が続いている大谷についてエスピナル氏は「あらゆる事情を考慮すれば、ドジャースのスーパースターを可能な限り出場させつつ、追加の休息を与える以上のことは求められないだろう」と言及した。





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