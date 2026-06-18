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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、シカゴ・カブス時代の昨季後半、負傷から復帰した後に成績を落としていた。そして現在も、ドジャースで本来の実力を取り戻す方法を見つけられていないようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。



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タッカーは2025年に打率.266、OPS.841を記録していた。しかし今季は、15日（日本時間16日）時点で打率.239、OPS.725にとどまっている。











低下しているのは表面的な数字だけではない。平均打球速度は2025年の90.1マイル（約145キロ）から2026年は88.8マイル（約142.9キロ）へ落ち、バレル率も10.8％から5.2％へ下がっている。



一方で、空振り率は20.2％から23.7％へ上昇している。つまり、タッカーは打球の質を落としながら、空振りは増えているという厳しい状態にある。



超大型契約で大谷翔平選手に匹敵する成績を期待されていたタッカーについて、ヘイエン氏は「6月も半ばに差し掛かっており、これは深刻な懸念材料だ。昨季の彼には浮き沈みがあったことを考慮しても、今季の成績は全般的に低下しすぎている」と言及した。





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