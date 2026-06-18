今日の運勢 6月19日（金）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月19日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月19日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？再スタートの追い風が吹くタイミング。今まで上手くいかなかったことも、やり方を変えれば突破口が見えてきそうです。「もう無理かも」と思っていたことほど再挑戦の価値あり。この夏挑戦したいことを3つ書き出してみると、新しい流れを呼び込めるでしょう。月と金星の応援を受けて魅力が輝く日。自分らしさを出せば出すほど良いご縁やチャンスを引き寄せられそうです。少し大胆なくらいがちょうどいい時。お気に入りの服を着たり、自分を表現する場に出かけたりすることで運気が高まりそうです。未来への希望が見えてくるタイミング。視野を広げることで今まで見えなかった選択肢が現れそうです。迷った時は「ワクワクする方」を選ぶのが正解。行きたい場所や叶えたい夢をリストアップしてみると可能性が広がるでしょう。常識に縛られない発想が運を開く日！ 周囲と違う考え方でも気にしなくて大丈夫です。今は自分の感覚を信じることが大切です。未来の理想像を自由に描いてみることで、次の一歩が見えてきそうです。太陽の恩恵を受ける今は、大切な人生の方向転換ポイント。今まで続けてきたことを卒業し、新しい可能性へ向かう流れが始まりそうです。今の自分に必要なくなったことを書き出し、手放しを意識すると良いでしょう。人との会話から大きな気づきを受け取れそうな日。悩みを一人で抱えるより、信頼できる人と話してみるのがおすすめです。思わぬヒントが舞い込みやすいので、自分から連絡を取ってみるのも良さそうです！少しペースダウンして心と身体を整えるタイミング。頑張ることよりも「心地よさ」を優先するのが大切です。好きな香りや美味しいものなど、五感が喜ぶ時間を意識的に作ってみましょう。抱えていた重荷を少し下ろせる時。すべてを完璧にしようとせず、今できることに集中するのがポイントです。手放したいことや卒業したいことを書き出して整理してみると古いエネルギーが昇華されて心が軽くなりそうです。嬉しいことがある一方で、感情の波も大きくなりそう。今は周りを優先するより、自分の心を満たすことが大切です。好きな人や家族とゆっくり過ごす時間を作ることでエネルギーが回復して道が開けそうです。細かいことが気になりやすい時ですが、完璧を求めすぎなくて大丈夫。今は結果よりも過程を楽しむことが大切です。スケジュールを詰め込みすぎず、少し余白を作ることを意識してみてくださいね。理想と現実のギャップを感じやすいタイミング。でもそれは新しい未来を選ぶための大事なシグナルです。焦らず今の自分を認めることが大切。好きな音楽や映画に触れながら心を整えてみると良さそうです。責任や義務に追われて少し疲れが出やすい時。今は無理に頑張るより、余白を作ることが開運ポイントです。仕事ややるべきことから少し離れてみると良さそう。自分のためだけの優雅な時間を確保してみて。週末は夏至。月も獅子座にあるので「未来を描く魂からの強いメッセージ」が届きやすいタームです。ワンポイントアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書に『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai