







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの西村瑠伊斗は18日、ファーム・リーグ交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「7番・右翼」でスタメン出場。6回の第3打席に、今季2号の本塁打を放った。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







ヤクルトは2－1とリードし、6回の攻撃に入る。対するDeNAは、この回から平良拳太郎を3番手としてマウンドに送った。











ヤクルトは、平良にわずか4球で2死を奪われる。ここで打席には7番の西村。



西村は果敢にも初球から仕掛け、138キロのカットボールをしなやかなスイングで打ち返した。



打球は中堅方向に悠然と伸びていく。中堅の森敬斗も快足を飛ばして追ったが、ボールはバックスクリーンに吸い込まれて本塁打となった。



力感なく飛距離を出す西村の打撃センスを感じさせる一打で、ヤクルトが3－1とリードを広げた。



このまま勝ち切りたいところだったが、ヤクルトは終盤にDeNAに逆転を許し、3－4で敗れた。



西村はこの日2打数1安打2四球という内容。2試合連続安打となったことに加え、直近4試合で6つの四球を選ぶなどボールがよく見えている。



この試合の本塁打を機に、長打力もさらにアピールしていきたい。





















【動画】バックスクリーンへ弧を描く、西村瑠伊斗の第2号がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













風にも乗ったか



バックスクリーンへ

西村瑠伊斗 第2号ホームラン



⚾️DeNA×ヤクルト（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】