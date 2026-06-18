東京ヤクルトスワローズ 最新情報
東京ヤクルトスワローズの西村瑠伊斗は18日、ファーム・リーグ交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「7番・右翼」でスタメン出場。6回の第3打席に、今季2号の本塁打を放った。
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ヤクルトは2－1とリードし、6回の攻撃に入る。対するDeNAは、この回から平良拳太郎を3番手としてマウンドに送った。
ヤクルトは、平良にわずか4球で2死を奪われる。ここで打席には7番の西村。
西村は果敢にも初球から仕掛け、138キロのカットボールをしなやかなスイングで打ち返した。
打球は中堅方向に悠然と伸びていく。中堅の森敬斗も快足を飛ばして追ったが、ボールはバックスクリーンに吸い込まれて本塁打となった。
力感なく飛距離を出す西村の打撃センスを感じさせる一打で、ヤクルトが3－1とリードを広げた。
このまま勝ち切りたいところだったが、ヤクルトは終盤にDeNAに逆転を許し、3－4で敗れた。
西村はこの日2打数1安打2四球という内容。2試合連続安打となったことに加え、直近4試合で6つの四球を選ぶなどボールがよく見えている。
この試合の本塁打を機に、長打力もさらにアピールしていきたい。
【動画】バックスクリーンへ弧を描く、西村瑠伊斗の第2号がこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
風にも乗ったか
バックスクリーンへ
西村瑠伊斗 第2号ホームラン
⚾️DeNA×ヤクルト（ファーム）
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【了】