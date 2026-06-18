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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
18日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは髙橋隆慶内野手を一軍登録から抹消した。
髙橋は、2025年ドラフト5位でJR東日本からソフトバンクへ入団。強豪チームであるJR東日本の4番打者として鳴らし、アマチュア屈指の長距離砲としてプロの門を叩いた。
5月17日に近藤健介外野手が「慶弔休暇特例」で抹消されたことに伴い、代替指名選手として一軍初昇格。この時は出場機会がなく、再び抹消となった。
同31日に2度目の昇格を果たすと、同日の広島東洋カープ戦に「8番・一塁」でプロ初スタメン。この試合は3打席連続三振に倒れて途中交代と、ほろ苦いデビューとなった。
続く出場は6月5日の横浜DeNAベイスターズ戦。9回2死無走者という場面で庄子雄大の代打として登場し、宮城滝太からプロ初安打となる本塁打を記録。スライダーを左中間スタンド中段まで運ぶ見事なバッティングだった。
ここまで一軍で3試合に出場し、5打数2安打の打率.400、1本塁打という成績。打撃を売りとするだけに、突き抜けた数字を残し続けることが一軍定着の条件となりそうだ。
厳しい競争を戦い抜き、常勝軍団の強打者として存在感を示していきたい。
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