







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限までにどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に浮上している中、米メディア『ファンサイデッド』は、ボストン・レッドソックスから2名を引き抜く案を提唱している。



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獲得候補に挙げられたのは、アロルディス・チャップマン投手とアイザイア・カイナーファレファ内野手。前者は日本時間17日終了時点で通算381セーブを残るスター守護神、後者は過去にゴールドグラブ賞に輝いた三塁を中心に、複数ポジションをこなせるユーティリティ選手だ。











同メディアは「チャップマンは昨季の歴史的な活躍が決してまぐれではなかったことを証明し続けており、今季のトレード期限では目玉リリーフの一人になると見られている。また、我々は以前から、信頼性の高いユーティリティであるカイナーファレファが、ドジャースにとって理想的な補強候補だと指摘してきた」と主張。



続けて、「両名はいずれも今季限りで契約が切れる“レンタル選手”であり、どちらもトレード拒否権を持っていない。もしチャップマンが加わり、タナー・スコット投手、そして健康な状態のエドウィン・ディアス投手とともにブルペンを形成することになれば、ナショナルリーグの他球団にとっては非常に厄介な存在となるだろう」と記している。



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