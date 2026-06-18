







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの濱将乃介は18日、ファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「9番・左翼」で先発出場。3回の第1打席で本塁打を放った。







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DeNAは0－1とリードされた展開で3回裏の攻撃を迎えた。この回の先頭打者として、9番の濱が左打席に入る。



ヤクルトの先発は2023年ドラフト1位右腕の西舘昂汰。カウント1－1からの3球目、インコースに投じられた145キロのストレートを濱が見事なバット捌きで振り抜いた。











痛烈なライナーが右翼フェンス奥の防球ネットに突き刺さる。9番打者の打球とは思えない濱の第3号本塁打で、DeNAが1－1の同点に追いついた。



その後にDeNAは1ー3と勝ち越されたが、7回に1点差に迫ると、8回に梶原昂希の適時打で逆転。4ー3で勝利を収めた。



濱は2022年ドラフト5位で、独立リーグの福井ネクサスエレファンツから中日ドラゴンズに入団。昨オフに行われた現役ドラフトでDeNAに加わった。



もともと内野手だったが、2024年に外野手にコンバート。中日在籍時の昨季は、二軍でチーム2位となる93試合に出場し、5月には一軍でプロ初安打もマークした。



今季も二軍で9盗塁を記録しており、走攻守でアピールを続けている。























【動画】抜群のインコース捌き…濱将乃介の3号アーチがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













抜群のインコース捌き



防球ネットに突き刺した

濱将乃介 第3号ホームラン



⚾️DeNA×ヤクルト（ファーム）

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【了】