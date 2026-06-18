







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの味谷大誠は18日、ファーム・リーグ中地区のハヤテベンチャーズ静岡戦に「3番・捕手」でスタメン出場。4回の第2打席で、逆方向に今季二軍戦初ホームランを放った。







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0－0の4回裏。攻める中日はこの回1番からの攻撃。3回からマウンドに上がっているハヤテの3番手・後藤響は4球で2死を奪い、打席に3番の味谷を迎えた。











カウント2－1からの4球目、アウトハイのフォークを味谷が逆方向へ弾き返すと、痛烈な打球が左翼フェンス上段のネットを直撃。味谷が今季二軍戦1号となるホームランを突き刺した。



味谷の一打で先制した中日は、7回に4番ジェイソン・ボスラーの適時打などで3点を追加。4-0でハヤテを下した。



味谷は、2021年ドラフト4位で花咲徳栄高から入団。



昨季、二軍でチーム最多の54試合で先発マスクを被った期待の若手捕手。強肩とシュアな打撃を売りとするが、この試合では見事なパンチ力を披露し逆方向へホームランを放った。



ここまでの二軍成績は、37試合の出場で打率.233、1本塁打、6打点、3盗塁。このまま進化を重ね、一軍への切符を掴みたいところだ。

























【動画】このパンチ力！味谷大誠が逆方向へ今季初アーチ

DAZNベースボールのXより













なんと逆方向



二軍で牙を研ぐ

味谷大誠 今季初ホームラン



⚾️中日×ハヤテ（ファーム）

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【了】