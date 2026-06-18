ロッテは18日、7月23日の楽天戦で乃木坂46の小川彩さん・柴田柚菜さんが来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを行うことになったと発表した。

試合前の「Catch up‼︎Marines」やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演する。

▼ 乃木坂46 小川彩さん コメント

「フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとても嬉しいです！楽しいイベント盛りだくさんです！かっこいいBLACK SUMMER WEEKのユニフォームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！」

▼ 乃木坂46 柴田柚菜さん コメント

「『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ありがとうございます！毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄く嬉しいです！みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです‼︎」