







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの大山悠輔は17日、セ・パ交流戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「5番・一塁」で先発出場。2回に今季8号2ランを放つなど、3打数2安打3打点と大活躍だった。







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楽天の先発は前田健太。0－0で迎えた2回裏、阪神は先頭の佐藤輝明が低めのストレートを捉えて中安打。無死一塁で5番の大山に打席が回った。











前田が投じた2球目、緩いカーブを大山が振り上げた。



打球は高々と上がり、美しい弧を描いて左翼スタンドに吸い込まれていった。大山の今季8号となる2ランホームランで、阪神が2－0と幸先よく先制した。



このリードを、先発の大竹耕太郎が素晴らしいピッチングで守り抜く。大竹は6回無失点5奪三振の好投でマウンドを降りた。



阪神は中盤以降も効果的に得点を加え、8回までに6－0と大量リード。8回表に及川雅貴が3失点（自責1）するも、その裏に4点を追加した阪神が10－3で快勝した。



先発の大竹は、5月2日に甲子園で行われた読売ジャイアンツ戦以来の白星。嬉しい3勝目（5敗）を手にした。



先制2ランの大山は6回に犠飛、8回にも安打を放つなど、3打数2安打3打点の活躍。3試合連続安打と調子を上げてきている。

























【動画】美しい放物線！大山悠輔の今季8号2ランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













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やっぱり美しい放物線

大山悠輔がレフトスタンドへ2ランホームラン



⚾️阪神×楽天

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【了】