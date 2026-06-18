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阪神タイガースの熊谷敬宥は17日、セ・パ交流戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「8番・遊撃」で先発出場。8回の遊撃守備で、ピンチ拡大を防ぐ好守を披露した。







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阪神は6－0と大きくリードし、8回表の守備に就く。この回からサウスポーの及川雅貴がマウンドに上がった。だが先頭の黒川史陽に中安打を許し、無死一塁で打席に浅村栄斗を迎えた。











2ボールからの3球目、甘く入ったカットボールを浅村が引っ張った。打球はライナーで遊撃の横を抜けようかという当たりとなる。



これに対し、遊撃の熊谷が抜群の反応でダイビングキャッチ。バットとボールが当たった時には動き出しているような俊敏さで、相手のチャンス拡大を阻止。好プレーで及川を助け、1死一塁となった。



阪神はこの回に3点を失うが、8回裏に4点を加えて大勢を決した。最終スコア10－3で楽天に勝利し、交流戦最後のゲームを白星で飾った。



熊谷は、交流戦で出場機会を増やして飛躍。華麗な遊撃守備に加えて小技や俊足を駆使し、一気にレギュラー定着を狙いたいところだ。























【動画】球場もこの歓声！熊谷敬宥、さすがの遊撃守備を披露



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熊谷敬宥が流石の遊撃守備を披露✨️



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【了】