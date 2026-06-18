







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日（日本時間18日）、タンパベイ・レイズ戦に先発登板した。しかし、投球内容は本来の姿とは言い難く、試合中には右手指のマメが突然破れるアクシデントにも見舞われた。米メディア『クラッチ・ポインツ』のベネデッド・バイタール記者が言及した。



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大谷は以前から右手の指にマメを抱えていた。そのマメが5回に破れ、大谷は血がにじむ状態になりながらも、もう1イニング続投した後にマウンドを降りた。











さらに大谷は、左膝の炎症を抱えながらプレーしている状態でもある。この日は二刀流のスーパースターにとって、膝と指の両方に不安を抱える難しい登板となった。



実際に内容面でも厳しいものだった。大谷は5回だけで今季ワーストとなる自責点4を許した。最終的に6回（91球）を投じて被安打7、奪三振5、与四死球2、失点4の結果となり、直近2試合の先発登板で合計自責点7を喫している。



苦しい登板となった大谷についてバイタール氏は「彼は5回、比喩的にも物理的にも血まみれになった。しばらく前からマメに悩まされていたが、デーブ・ロバーツ監督は『問題ではない』と言っていた。しかし、症状は続いており、懸念がさらに深まっている」と言及した。





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