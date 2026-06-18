







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今夏のトレード期限が近づく中で、複数の大物選手と結びつけられ続けている。最大の名前はデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手だが、それには複数の有望株を放出しなければならない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手といった豪華な先発陣を擁しているが、現在はブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手を怪我で欠いている状態だ。そのため、トレードで先発投手を補強する可能性は大いにある。











そこでスクーバルの獲得が噂されているが、ロックアウトの動きが懸念されていることもあり、ミネソタ・ツインズのジョー・ライアン投手にターゲットを変えるかもしれない。



それでもドジャースは先発投手獲得のために、ザイア・ホープ外野手、リバー・ライアン投手、ケンドール・ジョージ外野手を放出要員とする可能性がある。もしこの3人が放出となれば、ドジャースの選手層に影響を与えかねないものとなるだろう。



注目の集まるドジャースの動向について、レビン氏は「この規模の放出は、見返りがスクーバルであればドジャースにとってもまだ受け入れやすいものになる。しかし、ライアンの代償としては、たとえ来季までチーム保有権が残っているとしても明らかに過剰な犠牲となるだろう」と言及した。





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