







交流戦を7勝11敗で終え、借金は19まで膨らんだ。首位争いから大きく離され、中日の現状は決して楽観できるものではない。それでも、交流戦の戦いを振り返ると、数字以上に価値のある収穫があった。チーム浮上の起爆剤となり得る存在が、ようやくその片鱗を見せ始めたからだ。ドラゴンズが長年待ち続けてきた光景は、現実のものとなるのだろうか。リーグ戦再開後の戦いから目が離せない。（文・チャッピー加藤）





借金は「19」に増加…それでも見えた希望の光

[caption id="attachment_270064" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズナイン【写真：産経新聞社】[/caption]











セ・パ交流戦では、出だし4連勝と快調なスタートを切ったドラゴンズ。このまま一気に巻き返すかと思いきや、やはりパ・リーグは強かった。そこからオリックス・ソフトバンクに5連敗。続く西武・ロッテ・日本ハムにはすべて1勝2敗と負け越し、トータル7勝11敗で交流戦を終えた。



交流戦前より借金は4つ増えて「19」に。もっとも、セ・リーグのチームは巨人以外すべて大きく負け越したので、ドラゴンズはこの成績でも「交流戦セ2位」だ。レベルの低い話だが、Aクラスとの差が広がらなかっただけでも、ひとまずよしとしなければ。



さて、負け越しに終わった交流戦だが、いい兆しもあった。地元出身の大砲候補、7年目の石川昂弥と、5年目の鵜飼航丞がそろって好成績を残したことだ。打撃開眼と呼ぶにはまだ早いが、一軍と二軍を往復していた2人にようやく結果が出始めたのは喜ばしいことだ。





「なんか昂弥、去年と顔つきが違ってきてない？」

[caption id="attachment_261325" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの石川昂弥【写真：産経新聞社】[/caption]











東邦高校出身、2019年のドラフトで3球団が競合した石川は、超高校級のバッターとして入団時から大いに期待され、4年目の2023年は13本塁打を放った。いよいよ才能開花かと思われたが、以後伸び悩み、開幕から4番を任された昨季は極度の不振に陥って二軍落ち。脇腹の故障もあり、本塁打はわずか1本に終わった。背水の陣を敷いた今季、開幕一軍入りは果たしたがすぐに登録抹消。「今年もダメならトレードだな」という厳しい声も挙がっていた。



ところが5月13日、一軍に戻って来たその日にDeNA戦で今季初安打を放つと、16日のヤクルト戦では今季1号アーチを含む3安打と活躍。22日からの広島3連戦では3試合連続安打を放ち、打撃好調のまま交流戦に突入した。ファームでようやく何かをつかんだのだろう。「なんか昂弥、去年と顔つきが違ってきてない？」という声もよく聞く。



交流戦では、細川成也と並ぶチームトップタイの4本塁打を放ち、6月9日のロッテ戦から6試合連続安打を記録。交流戦ラストとなる14日の日本ハム戦では、元チームメイトの福谷浩司から、細川に続きアベック弾を放ってみせた。連続試合安打は継続中で、3年ぶりの2桁本塁打はもちろん、20発だって十分可能だ。こすったような当たりでも、スタンドインさせてしまうパワーは天性のもの。故障にもさんざん泣かされてきたが、このままシーズン終盤まで試合に出続けてもらいたい。





あわやサイクルヒットも…目覚めつつある“ロマン砲”

[caption id="attachment_260028" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの鵜飼航丞（写真：産経新聞社）[/caption]











名古屋市出身、駒澤大学から2021年、ドラフト2位で入団した鵜飼も、交流戦で調子を上げてきた。これまで「ファームでは打つが、一軍ではサッパリ」の繰り返しで一軍と二軍を往復。おととし・昨年と本塁打は「0」に終わった。ロマン砲として入団したのに、これでは寂しすぎる。



5年目の今季、開幕は二軍スタートだったが、4月18日、一軍昇格初戦となった甲子園での阪神戦で3年ぶりの一発を放つと、その日3安打と活躍した鵜飼。5月22日からの広島3連戦で3試合連続打点を挙げ、一軍の座を守ったまま交流戦に突入した。



6月10日のロッテ戦では3安打5打点、あわやサイクルヒットの大爆発を見せ、13日・14日の日本ハム戦では、2試合連続で2打点をマーク。鵜飼は交流戦中2本塁打を放ち、細川に次ぐチーム2位の12打点を挙げた。おそらく、力勝負を挑んでくるパの投手と相性がよかったのだろう。彼も交流戦で上昇のヒントをつかんだようだ。



鵜飼に期待されるのは、打率よりも「打点」だ。打点アップはそのままチームの得点力アップにつながり、勝敗にも直結する。鵜飼もそのことを意識している節があり、ようやく「自分が果たすべき役割」を見つけたようだ。外野のレギュラーを手中にしつつある今、もうファームに戻る気はないだろう。そうでなくては困る。



さて、4日間の休みを経て、19日からはセ・リーグが再開する。交流戦でパに唯一勝ち越し、首位に躍り出た巨人と敵地・東京ドームで3連戦だ。本塁打が出やすい球場だけに、石川と鵜飼が細川とともに何本スタンドに放り込めるかが、巨人打倒のカギになってくる。



ぜひ3タテして、セ・リーグをもっと面白くしてもらいたい。これを書いているときに、ポスティング移籍でメジャー挑戦中だった元ドラゴンズ・小笠原慎之介が巨人に入団、というニュースも入ってきた。もしこの3連戦で登板することがあるなら、帰国祝いで強烈な一撃をお見舞いして差し上げようじゃないか。2人のさらなる奮起を望む。







【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





























【動画】エグいパワー…石川昂弥&鵜飼航丞の5号ホームランがこちら！



DAZNベースボールのXより













競演



二者連続弾返し

石川昂弥 第4号ホームラン



※細川成也に続いて二者連続本塁打



⚾️日本ハム×中日

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大砲開花



ラグーンを超えた

鵜飼航丞 グランドスラム



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【了】